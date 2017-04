NAM doet stap terug bij schade-afhandeling

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft vrijdag tijdens een persconferentie gemeld dat hij per direct de schadeafhandeling en -beoordeling gaat aansturen.

Op uiterlijk 1 juli 2017 treedt een nieuw schadeprotocol van de NCG in werking en wordt een nieuwe wijze van schadeafhandeling van kracht. NAM staat achter deze aanpak. Eerder heeft de NAM aangegeven dat uit de bovengrondse aspecten met betrekking tot de schadeafhandeling en versterking stapt. Voorwaarde voor de NAM was dat er goede kaders werden afgesproken over redelijkheid en aansprakelijkheid.

Directeur NAM Gerald Schotman: ‘Wij staan achter deze stap waardoor de NCG de regie gaat voeren over schadeafhandeling en -beoordeling. Hierdoor wordt de efficiëntie en de snelheid verhoogd. Dit is in het belang van alle betrokkenen en geeft ruimte voor perspectief. NAM staat nu op afstand.’

D66 blij met terugtrekken NAM

D66-Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven vindt het goed dat de NAM zich terugtrekt uit de schadeafhandeling in Groningen. Van Veldhoven: “De slager moet zijn eigen vlees niet keuren. Daarom is D66 blij dat onze motie nu wordt uitgevoerd: een onafhankelijke schadeafhandeling door de Nationaal Coördinator Groningen. Ik hoop dat de Groningers nu snel krijgen waar ze recht op hebben.”