President Satudarah aangehouden

Op de Van Oldebarneveltstraat is vrijdag 31 maart rond 2.25 uur een president van OMG Satudarah aangehouden voor witwassen. Een kompaan en lid van dezelfde OMG die bij de verdachte in de auto achter het stuur zat wist te ontkomen.

Agenten zagen de auto van de verdachte met hoge snelheid over de Dr. Struyckenstraat rijden. Bij het zien van de politie ging de snelheid van het voertuig verder omhoog. Aan de Van Oldebarneveltstraat werd de auto aan de kant gezet. De bestuurder werd gecontroleerd. De man weigerde zich te legitimeren en gedroeg zich recalcitrant. Ook de bijrijder, de Satudarah president, begon zich met de zaak te bemoeien en daagde de agenten uit. De bestuurder ging er vervolgens te voet vandoor. De dienders besloten bij het voertuig te blijven en dit en de bijrijder verder te controleren.

Auto doorzocht

Gezien de achtergronden en antecedenten van de bijrijder besloten de dienders de auto te doorzoeken. In een tas werd een groot contant geldbedrag gevonden. Daarop is de man aangehouden op verdenking van witwassen, ook kreeg hij een bekeuring omdat hij weigerde zich te legitimeren. De bestuurder werd ondanks een zoekslag van agenten niet meer aangetroffen. De verdachte is ingesloten voor verder onderzoek.