Politie lost waarschuwingsschot na opzettelijke aanrijding en achtervolging

De politie heeft donderdagavond in de omgeving van de Marijkestraat in Leeuwarden drie inwoners van die stad aangehouden. De auto waarin het trio zat zou eerder die avond achter het station opzettelijk en zonder reden tegen een automobiliste zijn gereden. Daarna werd deze vrouw door die auto enige tijd achtervolgd.

Omschrijvingen doorgegeven aan meldkamer

De gedupeerde automobiliste waarschuwde de hulpdiensten door het alarmnummer 112 te bellen. De vrouw en haar inzittende gaven een omschrijving van de auto, de inzittenden en handelingen van de inzittenden die zij meenden te zien. Mede door die omschrijving ontstond het vermoeden dat de inzittenden van de achtervolgende auto mogelijk in het bezit waren van een vuurwapen. De automobiliste wist uiteindelijk te ontkomen aan haar achtervolgers.

Waarschuwingsschot

Agenten zagen de auto rijden in de wijk Nijlân en gaven een stopteken. Het voertuig ging er vervolgens met hoge snelheid vandoor. Na een korte achtervolging reed de wagen zich klem bij een afsluiting op de Marijkestraat. Politiemensen riepen dat de inzittenden zich over moesten geven. Omdat er vermoedens waren dat het trio de beschikking had over een vuurwapen, werden ze gewaarschuwd. Het drietal ging er echter rennend vandoor waarna een waarschuwingsschot door de politie werd gelost. Een van de verdachten bleef staan, de andere twee konden even verderop worden aangehouden.

Ingesloten voor verhoor

Het drietal, Leeuwarders tussen 24 en 27 jaar, zijn ingesloten voor verhoor. Zij hadden geen wapen bij zich toen zij wegrenden. De auto waarin zij reden is in beslag genomen. Later vandaag wordt gekeken of in de auto een vuurwapen is verstopt.