Door brand geteisterde Schipholtunnel (A4) donderdagnacht weer dicht

Vanwege reparatiewerkzaamheden aan bekabeling van de begin deze week door brand geteisterde Schipholtunnel, is er donderdagnacht geen verkeer mogelijk in de richting Den Haag tot aan de ochtendspits omdat deze buis helemaal dicht gaat. Dit meldt Rijkswaterstaat donderdag.

Elektriciteit uitgeschakeld

'Er vinden werkzaamheden plaats waarvoor de elektriciteit uitgeschakeld moet worden. De andere tunnelbuis, richting Amsterdam, is en blijft gewoon open', aldus Rijkswaterstaat.

Verkeer richting Den Haag wordt omgeleid via de A5 en de A9, de extra reistijd bedraagt ongeveer 5 à 10 minuten. Verkeer naar luchthaven Schiphol dient hier rekening mee te houden. Voor aanvang van de vrijdagochtendspits worden er weer 2 van de 6 rijstroken in de richting van Den Haag opengesteld.

Verkeershinder in de spits

Weggebruikers rondom Amsterdam dienen nog altijd rekening te houden met ernstige verkeershinder, met name gedurende de ochtend- en avondspitsen. Rijkswaterstaat heeft omleidingsroutes ingesteld voor verkeer richting Den Haag via de A9/A5 en A9/A2/A12. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers gedurende de herstelwerkzaamheden aan de Schipholtunnel om de omleidingsroutes en actuele verkeersinformatie te volgen.

Brand

Maandagmiddag woedde een korte maar hevige brand in een elektriciteitskast in een vluchtgang. Ruim 70 kabels waren over een lengte van 20 m tot op het koper beschadigd. Daardoor functioneerden diverse veiligheidssystemen niet meer, waaronder ventilatoren. Deze zijn cruciaal voor de veiligheid in een tunnel bij brand.

De herstelwerkzaamheden gaan onverminderd door om de Schipholtunnel volledig te kunnen openstellen. Het vervangen van de kabels is een complexe klus. Woensdagochtend konden 2 van de 6 rijstroken richting Den Haag worden opengesteld.