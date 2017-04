Twente Airport is sinds vandaag 'militaire status' kwijt

Naast vliegverkeer en luchtvaart georiënteerde bedrijven, richt Twente Airport zich op het faciliteren van testen. 'Van waterbaktesten met een Airbus tot het testen en doorontwikkelen van drones, we dagen ondernemers uit', aldus Meiltje de Groot, directeur Twente Airport. De opening is het begin van een nieuw hoofdstuk in de rijke historie van de Twentse luchthaven. En een belangrijke stap voor de economie van Twente.

Militaire gezag overgedragen

Ruim 250 gasten waren getuige van de opening. In aanwezigheid van Sharon Dijksma, demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu droeg het Ministerie van Defensie het gezag formeel over aan de provincie Overijssel. Kolonel J.P. Apon blikte terug naar 77 jaar Defensie. Tijdens de opening vlogen twee F16’s voorbij, een passend afscheid van de Koninklijke Luchtmacht.

'Pionerende kracht kenmerkend'

Demissionair staatssecretaris Sharon Dijksma ging in haar speech in op de pionierende kracht die kenmerkend voor Twente is. 'Twente Airport is een regionale luchthaven met grote vergezichten en een nationale innovatieagenda'. Gedeputeerde Eddy van Hijum kreeg symbolisch het gezag overhandigd door kolonel J.P. Apon van de Koninklijke Luchtmacht. Van Hijum: 'Deze luchthaven is van grote economische waarde voor de regio. Het kan het verschil maken voor bedrijven die overwegen zich in de regio te vestigen of voor samenwerkingspartijen om voor Twente te kiezen.'

De Groot kijkt verwachtingsvol uit naar de toekomst. 'We hebben de laatste maanden al verschillende aanvragen gehad om op Twente Airport te landen. Nu kunnen we echt open! De komende maanden staan al diverse boekingen en gaan we bijvoorbeeld met NLR aan de slag met het testen van hun Xcalibur-drone' aldus De Groot.

Gesloten testomgeving en heel veel ruimte

Twente Airport is meer dan vliegen alleen. Het is een unieke vestigingsplek voor luchtvaartgeoriënteerde bedrijvigheid. Zoals AELS die op Twente Airport end-of-life grote vliegtuigen gaat ontmantelen. In de combinatie vliegen, vestigen en testen is Twente Airport een belangrijk onderdeel van Technology Base, de proeftuin voor pionierende bedrijven. Partijen als Twente Safety & Security, Space53, Dynteq en NLR maken of gaan binnenkort gebruik maken van de gesloten testomgeving die Technology Base biedt.

Die faciliteiten en de nabije aanwezigheid van Twentse onderzoeks- en kennisinstellingen als de Universiteit Twente, Mesa+ en Fraunhofer maken deze regio interessant voor innoverende bedrijven.

Enthousiaste vliegtuigspotters

Uitgerust met camera’s verwelkomden tientallen ‘spotters’ al vroeg in de ochtend de aankomst van een aantal bijzondere vliegtuigen vanaf de nieuwe Spottersheuvel. Daar landden een Eclipse 500, een Yakovlev Yak-52, een Cessna O-2 Skymaster en later de business jet Beechcraft King Air. Burgemeester van Enschede Onno van Veldhuizen en directeur Meiltje de Groot verwelkomden de passagiers op Twente Airport.