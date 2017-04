Rekenkamer: Informatie over externe inhuur en kosten Amsterdam op dieptepunt

Informatiewaarde op dieptepunt in 2015

In 2015 bedroegen deze € 218,6 miljoen en in 2016 naar schatting € 237,4 miljoen. Vanaf 2013 neemt de informatiewaarde van de begroting en de jaarrekening over externe inhuur af, om in 2015 op een dieptepunt te belanden.

Raadsleden onvoldoende geïnformeerd

Raadsleden worden onvoldoende geïnformeerd over de kosten, omvang en samenstelling van de externe inhuur, de relevante ontwikkelingen en de mate van effectiviteit van externe inhuur.

Vijf aanbevelingen

Het onderzoek geeft inzicht waarom het vraagstuk over externe inhuur zo complex is en waarom adequaat beleid en goede informatievoorziening ontbreken. De rekenkamer formuleert vijf aanbevelingen. 'Het college neemt deze over, maar wijst het advies om de sturing op externe inhuur als risicovol project aan te merken af', aldus de rekenkamer.