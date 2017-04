Patricia Paay verliest rechtzaak

De rechtbank in Haarlem heeft een vordering van Patricia Paay tot betaling van 108.000 euro door OVG Textiles B.V. niet toewijsbaar geacht. Dat heeft de rechtbank Noord-Holland woensdag vervroegd besloten en donderdag bekendgemaakt.

Mondelinge overeenkomst

Volgens de rechtbank heeft Paay recht op 7,5 procent van de omzet die OVG met de verkoop van LaPaay-producten heeft behaald. In 2015 kwam een mondelinge overeenkomst tussen Paay en OVG tot stand. Op grond van deze overeenkomst zou OVG ondergoed en panty’s onder de naam LaPaay verkopen.

Paay zou op haar beurt promotieactiviteiten voor de LaPaay-producten verrichten. Paay stelde dat zij recht heeft op 10 procent van de omzet die OVG met de verkoop van de LaPaay-producten heeft behaald.

Inzage in boeken OVG

Daarnaast was de vraag of OVG meer heeft omgezet met de verkoop van de LaPaay-producten dan op basis waarvan zij tot nu toe met Paay heeft afgerekend. Paay vorderde dat haar alsnog inzage wordt verleend in de boeken van OVG, zodat kan worden gecontroleerd of de betaalde bedragen conform de afspraken zijn.

Om vast te stellen of er nog een bedrag moet worden betaald, bepaalde de rechtbank dat er een deskundige wordt benoemd die onderzoek gaat doen in de boeken van OVG.