ANWB dringt aan op eerlijke prijzen caravans

Nog lang niet alle prijzen van nieuwe en gebruikte caravans worden in reclamefolders gepubliceerd in overeenstemming met de wet. Dat constateert de ANWB bij het samenstellen van de ANWB caravan koopwijzer 2017.

Uit onderzoek van de ANWB blijkt dat in de caravanbranche vaak achteraf en - tot verrassing van de koper - afleverkosten, registratiekosten, transportkosten en-of rijklaarmaakkosten in rekening worden gebracht. Een beperkt aantal bedrijven heeft deze kosten inmiddels wel al in de vraagprijs opgenomen.

De ANWB pleit er voor dat alle aanbieders van caravans, campers en vouwwagens de wettelijk voor geschreven all-in prijzen gaan vermelden in advertenties, folders en prijslijsten. Alleen dan kan de consument prijzen goed vergelijken en een keuze maken. Prijzen vergelijken kan alleen als alle aanbieders op dezelfde manier de prijs hanteren.

In de wet oneerlijke handelspraktijken uit 2008 is vastgelegd dat prijzen waarvoor goederen, dus ook caravans en campers, worden aangeboden inclusief alle onvermijdbare kosten. Mede op verzoek van de ANWB heeft toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) dit de afgelopen maanden streng gecontroleerd in de autobranche. De steeds hoger oplopende kosten voor rijklaar maken en registreren zijn in de autobranche nu verleden tijd.

Ieder jaar worden zo’n 6.000 nieuwe caravans verkocht. De kosten voor het rijklaar maken schommelen rond de €600. Daarbij komt nog tussen 125 en 175 euro voor registratiekosten, kentekenplaten en administratiekosten. Totale afleverkosten komen dan uit op € 1.000 euro per caravan.

De ANWB heeft in een brief aan de Bovag opgeroepen ook in de caravan- en camperbranche de wetgeving op dit punt te gaan volgen.