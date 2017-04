Koenders over Brexit: ‘keep calm, be realistic and negotiate’

'We zijn voorbereid'

Minister Koenders van Buitenlandse Zaken benadrukt vandaag dat het Nederlands kabinet zich stevig zal inzetten om de belangen van de Nederlandse burgers en bedrijven te behartigen. Het kabinet wil snel duidelijkheid voor Nederlandse burgers en bedrijven die worden geraakt, laat Koenders weten. ‘Na een lange periode van onzekerheid, is er vandaag ook duidelijkheid ontstaan. We zijn voorbereid. We zien de onderhandelingen dan ook met vertrouwen tegemoet’, zegt Koenders.

'We gaan het voelen'

Tegelijkertijd deed de minister een oproep aan alle partijen, ook de Britten, om realistisch te blijven. ‘Er staat veel op het spel. Voor het VK, voor de EU en voor ons land. We gaan het voelen: burgers en bedrijven. Daar wil ik helder over zijn’, aldus Koenders. Koenders wijst erop dat er meer dan 100.000 Nederlanders in het VK wonen. Ook is het VK een van de belangrijkste handelspartners van Nederland en is de Nederlandse economie binnen de EU een van de meest verweven met de Britse.

Nederland gaat nu met de lidstaten van de Europese Unie de richtsnoeren en het mandaat voor de onderhandelingen vastleggen. Daarna kunnen de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk daadwerkelijk beginnen. Daarbij staat voor Nederland een aantal principes voorop. ‘Ten eerste wil het kabinet snel duidelijkheid voor iedereen, de Nederlandse burgers die in het VK verblijven voorop’, aldus de minister.