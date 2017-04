ACM tikt bedrijf voor agressieve verkoop aan de deur op de vingers

'Het bedrijf zet bij verkoop aan de deur consumenten niet meer onder druk om ‘ja’ te zeggen tegen het aanbod. Bovendien krijgen zij betere informatie over de inhoud van de dienst, de kosten en de bedenktijd die geldt', aldus de ACM.

PC-onderhoudsdiensten

Direct PC biedt een abonnement op een servicecontract op PC-onderhoudsdiensten. Deze abonnementen worden via verkoop aan de deur verkocht. Bernadette van Buchem, directeur consumenten van de ACM: 'Het is belangrijk dat consumenten precies weten waar ze ‘ja’ tegen zeggen. Omdat verkoop aan de deur soms dwingend kan overkomen hebben consumenten een bedenktijd. Ook daarover moeten ze goed worden geïnformeerd.'

Klachten

Via ConsuWijzer en uit de media ontving de ACM klachten van met name oudere consumenten die zich onder druk gezet voelden om aan de deur een contract af te sluiten met Direct PC. Het was hen niet duidelijk dat zij nog een bedenktijd hadden. Ook was de inhoud van de dienst hen vaak niet duidelijk.

Met de eigenaar van Direct PC heeft de ACM afgesproken dat zij de bedenktijd van 14 dagen duidelijk vermelden tijdens het verkoopgesprek, bij de informatie op de website en in het contract. Verder worden de essentiële kenmerken van de dienst (wat het is, wat het kost) duidelijker vermeld bij het verkoopgesprek, op de website en in het contract. Daarnaast zal Direct PC zijn verkopers streng controleren op hun werkwijze en benadering.

Snelle aanpak consumentenproblemen

De ACM heeft verschillende instrumenten tot haar beschikking om consumentenproblemen op te lossen. Bij haar keuze voor een aanpak zet de ACM de consument centraal. In dit geval kiest de ACM voor een snelle, gerichte aanpak. In andere gevallen kiest de ACM ervoor een boete op te leggen. De ACM zal de komende tijd in de gaten houden of Direct PC zich aan de regels houdt. Consumenten die toch nog problemen ondervinden met dit bedrijf kunnen deze melden bij ConsuWijzer.