Officier Landelijk Parket ingeschakeld voor zaak Sharleyne

Een officier van justitie van het Landelijk Parket zal onder de verantwoordelijkheid van het Parket Noord-Nederland de vervolging in de zaak Sharleyne, zoals die door het Hof is bevolen, oppakken.

Na het bestuderen van het omvangrijke dossier zal de officier een beslissing nemen over het al dan niet vorderen van de voorlopige hechtenis van de verdachte. Ook zal deze officier op basis van het dossier bekijken of er nader onderzoek moet plaatsvinden.

De zaak zal ter zijner tijd bij de Rechtbank Noord-Nederland worden aangebracht.

De 8-jarige Sharleyne werd in juni 2015 dood gevonden bij flat De Arend in Hoogeveen. Na uitgebreid onderzoek is naar voren gekomen dat Sharleyne mogelijk van de flat is geduwd in plaats van gevallen