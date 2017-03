Wilders doet aangifte na dreigtweet van GroenLinks-activiste

Dekker is volgens Elsevier een medewerkster van GroenLinks Hilversum en schreef de tweet een jaar geleden. Dit naar aanleiding van een Facebookbericht over het gooien van stenen naar een moskee.

Na de tweet werd Dekker bedolven onder kritiek en scheldpartijen. Volgens het NRC is de activiste voor de tweede keer ondergedoken.

In de aanloop naar de verkiezingen lukte het Dekker om vaker in opspraak te komen. Zij kondigde aan voorzitter te zijn van een stembureau en niet objectief te blijven. Daarnaast beweert Dekker in een artikel van Liefde voor Holland dat zij verantwoordelijk was voor het verdwijnen van PVV-stemmen. De gemeente Hilversum stak een stokje voor het voorzitterschap van Dekker, waardoor zij niet actief is geweest in een stembureau.

De eerste keer dat de GroenLinks-activiste moest onderduiken na een tweet waarin zij Thierry Baudet, van het Forum voor Democratie, vergeleek met nazi-propagandist Joseph Goebbels. Na een stortvloed van haatberichten besloot Dekker onder te duiken.