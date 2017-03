Postmedewerkers in Arnhem staken dinsdag

Sinds er in augustus vorig jaar brand uitbrak op de locatie in Nijmegen werken ze noodgedwongen in Arnhem, maar ze krijgen niet langer hun reistijd en reiskosten vergoed. Ger Deleij, onderhandelaar namens FNV: ‘De staking dinsdag kan leiden tot vertraging van de post.’ Rouwpost en medische post zal normaal worden behandeld.

Protestmars

De postmedewerkers lopen tijdens hun werkonderbreking een protestmars vanaf hun werklocatie via de Boulevard Heuvelink over de John Frostbrug in Arnhem. 'Wij lopen morgen over de brug, maar het is PostNL dat écht over de brug moet komen', aldus een van de postmedewerkers die dinsdag gaat staken.

Eisen

Ger Deleij: 'Het rommelde vorig jaar al in Nijmegen. De mensen werden toen niet correct uitbetaald voor gemaakte overuren en er werden mensen ontslagen, terwijl men op een drukke dag de post niet op tijd weg kreeg. Dat leidde toen tot een totaal verziekte werksfeer. In augustus brak er brand uit, waarna PostNL besloot niet meer op die locatie terug te keren. Medewerkers werden overgeplaatst naar Arnhem. Wij eisen dat de extra reistijd en reiskosten worden vergoed tot en met 2018.'

De postmedewerkers in Arnhem werken op een zogenaamde VBL waar de voorgesorteerde post wordt aangeleverd. Ze maken de post per wijk kant en klaar voor distributie naar het verspreidingsgebied rondom Arnhem en Nijmegen.