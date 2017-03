Essent eerste in Nederland met groen gas uit Engeland

Essent is het eerste en enige energiebedrijf in Europa dat fysiek groen gas en de bijhorende certificaten importeert. 'Essent haalt het gas onder het duurzaamheidslabel ISCC uit Engeland om ook in de toekomst aan de vraag naar groen gas in Nederland te voldoen', zo laat het energiebedrijf maandag weten.

Het bedrijf opent hiermee de deuren naar meer duurzame energie voor Nederland en baant de weg voor Engelse producenten van groen gas naar nieuwe markten. In Nederland stijgt de behoefte aan groen gas sterk.

Zo sloten Essent, NS Stations en Prorail recent een overeenkomst voor de levering van een aanzienlijke hoeveelheid groen gas in de komende jaren voor het verwarmen van stations en wissels. In de toekomst kan echter te weinig groen gas worden opgewekt om aan de behoefte van Nederland te voldoen.

Te weinig grondstoffen in Nederland

'Simpel gezegd zijn er straks te weinig grondstoffen in Nederland beschikbaar om voldoende groen gas van te maken. Het aantal productielocaties van groen gas zal naar verwachting niet in de pas lopen met de toekomstige vraag. Als grootste groen gasleverancier van Nederland hebben we daarom nagedacht hoe we ook in de toekomst voldoende groen gas voor Nederland kunnen blijven leveren. En dat is groen gas importeren uit betrouwbare landen om ons heen', stelt Tim Wijnen, Team Lead Developing Markets bij Essent

Eén-op-één koppeling

Essent importeert nu als eerste groen gas uit Engeland via bestaande interconnecties tussen het Verenigd Koninkrijk en het vasteland. Zij heeft geborgd dat er een één-op-één koppeling is tussen de productie van groen gas in Engeland en het verbruik in ervan in Nederland. Daartoe wordt gewerkt met het toonaangevende duurzaamheidslabel ISCC.

Samen met haar moederbedrijf innogy bekijkt Essent of een dergelijke constructie ook werkt voor andere landen dan Nederland. Hiermee geeft innogy een impuls aan het gebruik van groen gas in Europa en geeft zij invulling aan haar duurzaamheidsambities.