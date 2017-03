Duitser (52) heeft 747.000,- euro cash en 1,5 kilo coke in zijn auto

Omdat ze dachten dat een man mogelijk aan het inbreken was in een auto hebben oplettende agenten een flinke vangst gedaan op de Mijnsherenlaan in Rotterdam. 'De man bleek maar liefst 747.000,- euro aan contanten en anderhalve kilo cocaïne in zijn auto te hebben', zo meldt de politie maandag.