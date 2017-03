Twee doden bij ongeval spoorwegovergang Harlingen

Bij een botsing tussen een trein en een auto zijn maandag in Harlingen twee doden gevallen.

Het ongeluk gebeurde op een overweg op de Oude Trekweg. De auto werd door de trein enkele honderden meters over het spoor meegesleurd. Voor de de twee inzittenden kwam de medische hulp echter te laat. Zij bleken reeds te zijn overleden en in het voertuig beklemd te zitten. Het ongeval gebeurde op een overweg met alleen rode knipperende lampen op particulier terrein. Er zullen voorlopig geen treinen rijden maar er worden bussen ingezet. Onduidelijk is nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.