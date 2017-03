Deze week warm, maar wel met buien

De lente laat deze week van zich horen. De komende dagen wordt het warmer, maar niet mooier. Begon de maandag in het noorden nog met mist, elders is er weinig bewolking.

De middagtemperaturen komen uit tussen 10°C op de Wadden en 18°C in het midden en zuiden. De wind komt uit een oostelijke richting en is zwak tot matig.

Komende nacht is het onbewolkt, in het noorden kan opnieuw mist ontstaan. De temperatuur bereikt minimumwaarden van 2°C in het noorden en 5°C in het zuiden. De wind is zuidoostelijk en zwak.

Kans op bui

Dinsdagochtend begint met veel zon, maar van het zuiden uit neemt de bewolking geleidelijk toe. In de (na)middag ontstaat er een enkele bui, soms met onweer. De maximumtemperatuur varieert van 12°C op de Wadden tot tegen 20 graden in het zuiden. De wind draait in de ochtend van zuid naar zuidwest en is zwak tot matig.

Woensdag wordt het een iets mindere dag. "Dan is er een dipje in het geheel. De temperatuur is lager met zo’n graad of 14, 15. En er is weinig tot geen zon en er is ook kans op regen. Een beetje en trieste dag."

Twintig graden

Maar goed nieuws, donderdag en vrijdag wordt het weer beter. "Het wordt gemiddeld 18 graden met uitschieters naar 20 graden in het zuiden van het land.