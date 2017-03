Rover Jong in actie voor stopcontacten in de 2e klas

Treinreizigers in de 2e klas hebben net zo goed behoefte aan stopcontacten als 1e klas reizigers. Met deze boodschap voert Rover Jong dinsdagavond actie in de Intercity tussen Den Bosch en Breda.

Hoe zou het eruit zien als studenten, forensen en andere treinreizigers in de 2e klas besloten hun telefoon of laptop in de trein op te laden? Het antwoord is dat het een wirwar aan verlengsnoeren zou worden, want de stopcontacten bevinden zich alleen in de 1e klas. Een actiegroep van Rover Jong demonstreert dit ongemak dinsdag 28 maart in de Intercity van station Den Bosch naar Breda en Roosendaal, vertrektijd 19:12 uur.

Met deze ludieke protestactie wil Rover Jong aandacht vragen voor de behoeften van de 2e klas treinreiziger. De mogelijkheid om te kunnen werken in de trein is een goede motivatie om de trein te verkiezen boven de auto. Het is dan ook niet meer van de 21e eeuw om alleen reizigers in de 1e klas van stopcontacten te voorzien terwijl de 2e klas vol zit met studenten en forensen, stellen de jonge OV-reizigers.

NS gaat de 2e klas in nieuwe treinen voorzien van stopcontacten, maar de al bestaande treinen blijven stopcontactloos doorrijden. Dit terwijl de benodigde elektriciteit wel aanwezig is, deze wordt echter alleen gebruikt voor stopcontacten in de 1e klas. Rover Jong zou graag zien dat NS de komende jaren ook de huidige treinenvloot in de 2e klas van stopcontacten voorziet.