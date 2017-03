Gewonde bij brand in Schiedam

Bij een brand aan de Van Deventerstraat in Schiedam is maandagochtend een persoon gewond geraakt.

De brandweer werd rond kwart over 9 opgeroepen voor een gebouwbrand. Ter plaatse bleek een fikse brand te woeden. Bij de brand kwam veel rook vrij. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie en brandweer onderzoeken de brand.