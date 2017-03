Historische treinen bij afscheid de Hoekse Lijn

Zondag is het Symbolische afscheid van de Hoekse Lijn als treinverbinding geweest. De hele dag reden er historische treinen over het traject.

Vanuit het Spoorwegmuseum in Utrecht werden de Mat"46 (Muizeneus), Mat'54 (Hondekop) en de Mat'64 (Apekop) ingezet om het symbolische afscheid kracht bij te zetten. Ook waren er speciale ouderwetse treinkaartjes beschikbaar, met name voor de verzamelaars.

Deze week rijden er voor de laatste keer in 125 jaar treinen over de Hoekse Lijn. Vanaf zaterdag 1 april tot ongeveer september is er vervangend busvervoer terwijl de lijn geschikt gemaakt wordt voor de metro's van de RET.