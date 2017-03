Nep-piloot krijgt werkstraf voor oplichten vrouwen datingsite

De rechtbank in Arnhem heeft afgelopen week een 42-jarige Nijmegenaar, die zich voordeed als piloot of ambulancemedewerker, veroordeeld voor het oplichten van meerdere vrouwen die hij via datingsites had benaderd. 'Hij kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van 9 maanden en een werkstraf van 180 uur opgelegd.