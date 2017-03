Mogelijk geschoten op woning in Overijsselse Rijssen

De politie is op zoek naar mogelijke getuigen van een beschieting van een woning in de nacht van zaterdag op zondag in het Overijsselse Rijssen. Dit meldt de politie zondag.

Ruit stuk

Er werd door een onbekende in of vanuit een auto op een woning geschoten aan de Bloemstraat in Rijssen. Tussen 1.30 uur en 1.45 uur nog tijdens de wintertijd, werd het gezin van deze woning plotseling opgeschrikt door een hard geluid. Eenmaal uit bed zagen ze dat het raam op begane grond stuk was. Buiten hing een geur van een brandbare vloeistof en er was schade aan de auto van het gezin.

Mogelijke kogelgaten

De politie werd direct gebeld en constateerde dat het raam mogelijk kapot was gegaan door schoten van een vuurwapen. Er is inmiddels buurtonderzoek gedaan. Forensisch rechercheurs onderzoeken de woning en de omgeving om sporen veilig te stellen. De recherche is bezig de zaak te reconstrueren.

Getuigenoproep

De recherche is op zoek naar mensen die mogelijk meer weten van dit incident. Dat kan zijn dat u iets weet over de mogelijke daders, maar ook of u een donkerkleurige auto heeft gezien die na het incident wegreed in de richting van de Oosterhofweg. De recherche wil graag weten wat voor auto dat was, het kenteken en in welke richting deze verder is gereden. De politie vraagt om mogelijke informatie met hen te delen.