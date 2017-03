Motorrijder gewond bij aanrijding in Rotterdam

Op de Groene Kruisweg in Rotterdam heeft er zaterdagavond een aanrijding plaats gevonden tussen een motor en een auto. De motorrijder raakte hierbij gewond.

Een ambulance en de teaumahelikopter werden ter plaatse gestuurd voor medische assistentie. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Tussen de Driemanssteeweg en de Groene Kruisweg was de weg tijdelijk afgesloten.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding