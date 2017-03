Wegwerkzaamheden en evenement zorgen voor lange files

De A1 richting Amersfoort was afgesloten door wegwerkzaamheden. Weggebruikers die toch de A1 kozen werden de A9 opgeleid. Hierdoor ontstond een lange file. Ook verkeer dat via Weesp over de N236 wilde rijden kwamen vast te zitten omdat de weg niet berekend is op zoveel verkeer.

Omrijders via de A2 kwamen ook in de file te staan omdat er veel verkeer richting de Jaarbeurs ging. Ook de Zuilense Ring (N230) slipte volgens de VID helemaal dicht.

De VID meldt dat rond 19.55 uur de files rond Utrecht waren opgelost. Het verkeer op de A1 en de N236 staat nog steeds vast.