Doorzoeking bij Satudarah Tilburg in witwasonderzoek

De politie heeft vrijdagavond een onderzoek gedaan bij het clubhuis van motorclub Satudarah in Tilburg. Bij dit witwasonderzoek is administratie in beslag genomen.

Na onderzoek van justitie en politie hebben agenten op vrijdagavond een inval gedaan bij de motorclub Satudarah in Tilburg. Er waren op dat moment ongeveer 60 personen in het pand aanwezig. Omdat het om een witwasonderzoek gaat is onder andere administratie in beslag genomen voor verder onderzoek. De bezoekers zijn hiervoor niet aangehouden, maar werden wel gefouilleerd. Als daarbij geen nadere strafbare feiten werden geconstateerd konden zij gaan.

Zes bezoekers werden zodoende alsnog aangehouden voor andere strafbare zaken. Drie in verband met nog openstaande vonnissen, een in verband met de aanwezigheid van een zak amfetamine en twee bezoekers vanwege de wet wapens en munitie. Een man uit Gouderak had een verhuld mes bij zich en een man uit Tilburg een stiletto.