Twee doden bij eenzijdig ongeval in Roosendaal

Omstreeks 03.35 uur in de nacht van zaterdag op zondag meldde een voorbijganger via 112 dat er een ongeval was gebeurd in de Burgemeester Freijterslaan in Roosendaal. Een auto zou tegen een van de pilaren van het viaduct zijn aangereden. Een man lag naast de auto en er zou ook nog een man in de auto zitten.

Agenten zijn met grote spoed naar de ongevalsplaats gegaan en troffen de situatie zoals omschreven. Bij het ongeval overleden beide inzittenden van de auto. Omstanders hebben nog geprobeerd om de man die naast de auto lag te reanimeren, dit is helaas niet gelukt. Een eerder opgeroepen traumahelikopter is weer teruggekeerd naar zijn basis.

Door de brandweer is een afzetting verzorgd. Ook is door hen de bestuurder van de auto uit het voertuig geknipt. Om de brandweer en politiemensen op een veilige manier hun werk te laten doen is de Burgemeester Freijterslaan enkele uren afgesloten geweest. De beide lichamen van de slachtoffers zijn overgebracht naar het mortuarium en hun voertuig is weggesleept door een takelbedrijf. De politie gaat ook onderzoek doen aan de auto waarin de beide mannen zaten.

De identiteit van de beide slachtoffers is nog niet met zekerheid vastgesteld, dus de politie geeft hierover ook nog geen informatie vrij. Wanneer wel zeker is wie de slachtoffers zijn en nadat hun familie is in kennis gesteld door agenten.

Getuigen gezocht

Medewerkers van het team Verkeersongevallen Analyse en Forensische Opsporing doen onderzoek naar de mogelijke toedracht van het ongeval. Zij onderzoeken de sporen die zijn achtergebleven op de Burgemeester Freijterslaan. Dit zou ons moeten helpen om achter de oorzaak van het ongeval te komen. Maar ook zoeken we nog getuigen.