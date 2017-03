'Zorreg dat je d'r bij komt, bij de marine, bij de marine'

Vrijdag is het opleidingsschip De Morgenster weer aangemeerd in Den Helder. Afgelopen week werden de eerstejaars studenten van de opleiding Veiligheid&Vakmanschap van de VEVA in Den Helder klaargestoomd voor een toekomst bij de Marine.

Tijdens hun 'barre' tocht met de stalen tweemaster heeft men afgelopen week Denemarken aangedaan. Maar het meest belangrijke van de overzeese tocht was dat de leerlingen leerden omgaan met alles wat van een matroos verwacht mag worden. Gingen de recruten aan het begin van de week nog met knikkende knieën aan boord, bij binnenkomst vanmiddag stonden de meesten al hoog in een van de masten om de zeilen te binden.

De clipper brik ‘Morgenster’ is een vierkant getuigde tweemaster met een stalen romp. In 1919 als zeilende haringlogger in de vaart gekomen, leeft ze nu haar tweede leven als zeil-opleidingsschip. In 2008 kwam ze als zeil-trainingsschip in de vaart.