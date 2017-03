Blok wil screening politiebeveiligers verder uitbreiden

Naar aanleiding van het incident bij de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) wil minister Blok van Veiligheid en Justitie kijken naar de mogelijkheid om de screening van politiemensen verder uit te breiden. Dat heeft minister Blok vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt.

Uitbreiding screening

Blok is momenteel bezig met de voorbereiding van een wetsvoorstel uitbreiding screeningsbevoegdheden politie. Onderdeel van dit wetsvoorstel is een herziening van het beleid rondom de herhaalonderzoeken bij politieambtenaren op een niet-vertrouwensfunctie. Daarbij kijkt Blok ook naar de mogelijkheden om continue screening van politieambtenaren mogelijk te maken.

Geen nader onderzoek rond beveiliging Wilders nodig

De politie heeft de functionarissen van de DBB die direct of indirect betrokken zijn bij de beveiliging van de heer Wilders extra gecheckt. 'Dit heeft geen aanleiding gegeven voor nader onderzoek', zo laat Blok in de brief weten.

DBB

Meer specifiek met betrekking tot de DBB heeft de Inspectie van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van het incident aangegeven een onderzoek te starten naar het systeem aan maatregelen dat moet borgen dat niet integer of zelfs strafbaar gedrag wordt voorkomen en/of bestreden.