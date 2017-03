Politie houdt verdachte vernieling deur met kettingzaag aan

De politie heeft mede op basis van het beeldmateriaal op 14 maart een 47-jarige man uit Grootebroek aangehouden die er van wordt verdacht in de nacht van 13 op 14 januari met een kettingzaag een voordeur te hebben vernield van een woning in Medemblik. Dit meldt de politie vrijdag.

Voorgeleid

De verdachte is mede op basis van het beeldmateriaal dat van dit incident beschikbaar was door de politie opgespoord. De man is voorgeleid voor de rechter-commissaris en zit nog in voorlopige hechtenis.

Gedragskundig onderzoek

Er is ook besloten tot het aanvragen van een gedragskundig onderzoek. Hiervoor wordt het NIFP geconsulteerd. Onderzoek naar wat er precies is gebeurd en hoe deze man tot zijn daad kwam, is nog gaande.