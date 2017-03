ILT geeft flink aantal meer vergunningen af voor lichte drones

'In totaal staat het aantal afgegeven vergunningen voor mini-drones nu op 204. De mini drone-vergunning, de zogenaamde ROC-light, kan aangevraagd worden door organisaties die tegen betaling vluchten willen uitvoeren met een drone lichter dan 4 kg. De vergunningseisen zijn minder zwaar dan met een reguliere ROC-vergunning, wel zijn er meer beperkingen tijdens het vliegen', aldus de ILT.

Mini drone regeling

Sinds de invoering van de mini drone-regeling op 1 juli 2016 haalden ongeveer 70 droneprofessionals hun ROC-light in dat jaar. Dit aantal is bijna verdriedubbeld in de eerste maanden van 2017. Het aantal verleende reguliere ROC-vergunningen stijgt minder snel. In totaal heeft de inspectie tot op heden 32 ROC-vergunningen voor deze bedrijven afgegeven.

ROC of ROC-light

Mensen die bedrijfsmatig met drones tussen de 0 en 150 kg willen vliegen hebben een RPAS Operation Certificate (ROC-vergunning of ROC-light vergunning) nodig. Welke vergunning nodig is, hangt af van het gewicht van de drone. En van de vraag waar, hoe hoog en ver de operator wil vliegen. Is de drone zwaarder dan 4 kg dan is een ROC verplicht.

Is de drone lichter dan kan de operator ook kiezen voor een ROC-light vergunning. Voor deze vergunning gelden veel minder eisen, maar er mag ook minder hoog en ver mee gevlogen worden. De drone mag tijdens de vlucht niet hoger dan 50 meter boven de grond en niet verder dan 100 meter van de piloot verwijderd zijn. Daarnaast geldt altijd een bufferzone van 50 m tussen de Drone en derden. De vergunninghouders zijn met hun drones actief in de gebieden film, landbouw, onderzoek, offshore en industrie.

Verbetering aanvragen

De ILT constateert dat de kwaliteit van de aanvragen verbetert. Toch krijgt zij nog steeds onvolledige aanvragen. Zo worden niet altijd de gevraagde bijlagen meegestuurd en heeft men niet altijd de goede verzekering (deze moet voldoen aan de Europese eisen uit EG 785/2004).

Operationeel handboek

Bij de ROC-aanvragen heeft vooral het operationeel handboek vaak aandacht nodig. De inspectie maakt momenteel een leidraad voor het schrijven van dit handboek. Aanvragers van een ROC kunnen hiervan ook al gebruik maken. Om de aanvragers te helpen bij hun aanvraag, organiseert de inspectie regelmatig informatieavonden Informatie hierover is te vinden op onze website.