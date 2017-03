In stukken gehakt lichaam na 23 jaar opgegraven

In opdracht van het Openbaar Ministerie gaat de politie Zeeland-West-Brabant op dinsdag 28 maart 2017 op de algemene begraafplaats in het Zeeuwse Sluis het lichaam opgraven van een onbekende vrouw. Dit heeft de politie vrijdag bekendgemaakt.

In stukken gehakt

Op 16 juli 1994 deed een wandelaar in het retranchement Het Zwin, nabij camping De Zwinhoeve, een lugubere vondst. In een sloot werden delen van een menselijk lichaam gevonden. De politie startte een onderzoek op waaruit bleek dat het lichaam niet compleet was. De dag erna werden in de nabijheid van de eerdere vindplaats de overige resten van het lichaam aangetroffen. Het lichaam, waarvan later na onderzoek bleek dat het een vrouw was, was in stukken gehakt.

Onbekende

Langdurig onderzoek heeft destijds niet geleid tot het vaststellen van de identiteit van het slachtoffer. Een verdachte of verdachten in deze zaak zijn ook nooit gevonden. De vrouw is vervolgens als `onbekend' begraven op de algemene begraafplaats in Sluis.

DNA

Ontwikkelingen in de opsporing hebben niet stil gestaan. Voornamelijk op het gebied van forensisch onderzoek, zoals de ontwikkelingen in DNA technieken. Na de opgraving zullen onder andere een antropoloog en forensische specialisten van het NFI en forensische specialisten van de eenheid Zeeland-West-Brabant de stoffelijke resten nader onderzoeken.

Cold case

Het opgraven van `onbekende slachtoffers van misdrijven' gebeurt in Nederland niet dagelijks. Door het vaststellen van de identiteit in deze cold-case zaak kunnen misschien nabestaanden ingelicht worden en kunnen ze de jaren van onzekerheid achter zich laten. De politie roept mensen op, die iets van dit misdrijf afweten, om dit te melden bij de politie.