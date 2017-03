Woningenontruimd tijdens grote brand in Kapelle

In het Zeeuwse Kapelle is donderdag een zeer grote brand uitgebroken aan de Oostambachtsweg. De brandweer adviseerde inwoners van Kapelle om ramen en deuren gesloten te houden omdat bij de brand veel rook vrijkomt.

De brand woedde in een meerdere loodsen van een fruitbedrijf en er stonden honderden fruitkisten in brand. De brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand om proberen het woonhuis te behouden. Dit is volgens de brandweer gelukt.

Om de bewoners van Kapelle te waarschuwen liett men het luchtalarm van het sirenenetwerk afgaan. Ook is een grote gebied een NL-Alert verzonden. Bij de brand is volgens de brandweer geen asbest vrijgekomen. Er worden diverse metingen verricht om de luchtkwaliteit te controleren.

Na resultaat luchtmeting werden uit voorzorg woningen ontruimd. Naast de 19 woningen aan de Klaproos en Korenbloem werden er nog eens 27 woningen aan de Klaproos, Korenbloem, Weegbree en Boterbloem ontruimd. Metingen wezen uit dat de luchtkwaliteit ook hier nu nog binnen de veiligheidsmarge viel, maar de concentratie koolmonoxide nam toe. de bewoners zijn opgevangen in hotel Van de Valk in Goes.

Omstreeks 03.30 uur kon het sein brandmeester gegeven worden. Het nablussen zal nog enige tijd in beslag nemen. Vier mensen zijn behandeld omdat ze rook hebben ingeademd.