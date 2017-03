15-jarige 'overvaller' op buschauffeur meldt zich na tonen beelden

De poging overval vond plaats op 1 februari 2017 toen een buschauffeur van lijn 76 bezig was met zijn laatste rit richting Zuidplein. Toen hij rond 18:20 uur met zijn bus stopte bij station Lombardijen, stapte een jongen de bus in die een wapen op hem richtte en geld eiste. Nadat de chauffeur hem aankeek, liep de jongen lachend de bus weer uit en ging bij de halte bij zijn vrienden zitten. Toen de chauffeur verhaal wilde halen, rende de jongen weg.

Gezien de vermoedelijke jonge leeftijd van de verdachte was hij in eerste instantie onherkenbaar getoond in Bureau Rijnmond in de hoop dat hij zichzelf zou melden. Toen dat niet gebeurde, werden afgelopen donderdag de beelden herkenbaar getoond. Via social media werd de jongen hierop geattendeerd, waarna hij zich op aandringen van zijn ouders meldde bij de politie. Hij is heengezonden in afwachting van de rechtszaak.