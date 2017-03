Man uit Rilland komt om het leven na misdrijf

De man die maandagavond 20 maart dood in een woning aan de Hontestraat ​in Rilland is gevonden, is door een misdrijf om het leven gekomen.

Het gaat zeer waarschijnlijk om de 65-jarige bewoner. De identiteit is officieel nog niet vastgesteld. De politie is een groot rechercheonderzoek gestart.

Agenten gingen rond 17.25 uur na een melding van een buurtbewoonster poolshoogte nemen en vonden de overleden man in de woning. Er is direct een buurt- en sporenonderzoek opgestart. De forensische rechercheurs hebben de hele nacht onderzoek gedaan in de woning. Ook dinsdag wordt verder technisch en tactisch onderzoek gedaan in en rond de woning.

Misdrijf

Het onderzoek wijst uit dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. De doodsoorzaak en de toedracht zijn nog onduidelijk.