Nederlander vindt de wijk belangrijker dan zijn woning zelf

Een fijne buurt of wijk is voor de Nederlander het belangrijkste element voor ideaal wonen. Diezelfde Nederlander leeft liever een jaar korter dan dat hij zijn auto verkoopt, als het gaat om het verwerven van zijn droomhuis.

Dit blijkt uit representatief onderzoek onder 500 respondenten van Psychologie Magazine en de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM.

Psychologie Magazine concludeert dat Nederlanders grote offers wil brengen voor hun gedroomde woning. De meest genoemde offers zijn: een half uur langere woon-werkreistijd (71%), een half uur of langer verder van naaste familieleden en goede vrienden wonen (66%), een ingrijpende verbouwing van een half jaar of langer doorstaan (52%), bezuinigen op vakanties (44%). Opvallend is ook dat mensen bereid zijn om voor hun droomhuis een andere baan te zoeken, en zelfs minimaal een jaar van hun leven voor in te leveren (18%).

Woonwensen

Dat de ideale woning voor de Nederlander inhoudt, is ook onderzocht. Dit zijn de belangrijkste wensen: een fijne buurt of wijk (52%), geen of weinig geluidsoverlast van de omgeving of buren (49%), veel leefruimte/ lage woonlasten (beide 43%), veel buitenruimte (42%), een goed te onderhouden huis/ veel privacy (beide 41%).

NVM-voorzitter Ger Jaarsma noemt de uitkomsten van het onderzoek nuttig. “Het laat weer eens zien dat de Nederlander verder kijkt dan de muren van zijn eigen woning. Dat de wijk sfeer moet hebben, veiligheid biedt en de juiste voorzieningen biedt, weegt voor de mensen het zwaarst. Dat gezegd hebbend, weet ik dat een NVM-makelaar bij de aankoop van een woning een cruciale rol kan spelen in het realiseren van de droomwoning voor mensen. Onze leden weten niet alleen alles van woning, maar kunnen ook ragfijn aangeven hoe aantrekkelijk een bepaalde buurt of wijk voor ieder individu is. Zo leveren we maatwerk voor ieders behoefte.”