Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding in Nijmegen

De politie heeft maandagmiddag in de Nijmeegse wijk Zwanenveld een 20-jarige man aangehouden op verdenking van bedreiging met een vuurwapen. 'Daarbij is een waarschuwingschot gelost door de politie', meldt de politie maandag.

Zondag werd een melding gedaan bij de politie van een bedreiging met een vuurwapen. Hierop is door de politie een onderzoek gestart naar de verdachte. Maandag stond de aanhouding van deze man gepland.

Gevlucht

Bij het zien van de politie bij de woning, vluchtte de verdachte te voet. Omdat hij mogelijk nog het wapen in zijn bezit kon hebben en dit tegen de politie en/of anderen kon gebruiken, is een waarschuwingsschot gelost. Kort daarop is de verdachte in de directe omgeving aangehouden. Deze Nijmegenaar is overgebracht voor verder onderzoek naar het politiebureau.