Hongarijen wil af van rode Heineken-ster

Bierbrouwer Heineken en de Hongaarse regering liggen overhoop. De laatst genoemde wil de rode 'communistische' ster op het etiket van Heineken via de wet verbieden.

Volgens de rechtse regering van premier Viktor Orban is het een 'morele verplichting' om het commerciële gebruik van de symbolen te verbieden. Daaronder vallen naast de rode ster onder meer ook het hakenkruis en de hamer en sikkel.

Het Hongaarse parlement heeft vandaag een wetsvoorstel daarover in behandeling genomen.

Al sinds jaar en dag heeft Heineken een ster op het etiket staan. "De ster is een oud brouwers-symbool uit de middeleeuwen", zegt een woordvoerder van Heineken daarover. Orban verdenkt Heineken 'anti-Hongarije' te zijn.

Wanneer de nieuwe wet wordt aangenomen, dan kan de overtreder een boete tot 2 miljard forint (6,5 miljoen euro) en een gevangenisstraf boven het hoofd hangen. Het Hongaars parlement praat maandag over het voorgestelde verbod.

Heineken laat weten ''de kwestie nauwlettend in de gaten te houden en we hebben alle vertrouwen in een goede afloop."