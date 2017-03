Politie onderzoekt schietincident flat Zaandam

Maandagochtend kreeg de politie om 11.55 uur een melding binnen dat er zou zijn geschoten in de flat Pharus in Zaandam. Dit meldt de politie maandagmiddag.

Geen gewonden

De politie is direct naar de flat gegaan en stelde een onderzoek in, waaruit inderdaad bleek dat er bij een woning schoten waren gelost. Hierbij raakte niemand gewond. Vervolgens zijn twee verdachten aangehouden, Zaandammers in de leeftijd van 41 en 57 jaar.

De twee arrestanten zijn overgebracht naar het politiebureau voor nader verhoor; hun betrokkenheid bij het schietincident wordt onderzocht. De recherche heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht.