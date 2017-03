Mondriaan en Rietveld basis thema Dutch Design Keukenhof

Mondriaan en Rietveld

Het thema 'Dutch Design' kenmerkt zich door Hollandse nuchterheid gecombineerd met innovatieve oplossingen. Bekende kunstenaars en ontwerpers, zoals Mondriaan en Rietveld, hebben de basis gelegd voor Dutch Design.

Het thema is verwerkt in het bloembollenmozaïek, een van de hoogtepunten in het themajaar. Daarnaast zijn de bloemenshows in het Oranje Nassau Paviljoen geheel in het teken van Dutch Design.

Honderd bloembollenkwekers

Inmiddels zijn honderd bloembollenkwekers inzender op Keukenhof en zijn er vijfhonderd bloemenkwekers die deelnemen aan de bloemenshows. In het najaar zijn 7 miljoen voorjaarsbollen met de hand geplant. Het seizoen 2017, met thema Dutch Design, is een bijzonder seizoen. Er is nogal wat veranderd bij Keukenhof.

Nieuw entreegebouw Keukenhof

De toenemende belangstelling voor Keukenhof vraagt om een duurzame oplossing om de bezoekers uit binnen- en buitenland gastvrij te ontvangen. Op 23 maart wordt een nieuw entreegebouw in gebruik genomen. Het transparante entreegebouw functioneert als een toegangspoort, waarbij de constructie van het dak, een overspanning tot 25 meter een beeldbepalende rol speelt. De entree tot het lentepark is voorzien van alle gewenste bezoekersfaciliteiten. Keukenhof heeft een parkeerterrein waar 4500 auto's en 1000 touringcars

Dutch Design

kunnen parkeren.

1 miljoen bezoekers

Als de Keukenhof acht weken na de opening op 21 mei 2017 haar deuren weer sluit, zullen meer dan 1 miljoen bezoekers uit alle delen van de wereld de bloemententoonstelling hebben bezocht. Keukenhof levert daarmee een grote bijdrage aan de toeristische- en de bloemensector in Nederland.