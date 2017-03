Politie Rotterdam zoekt verdachte van schietincident Martinus Steijnstraat

Een onbekende man heeft zaterdagavond rond 18.00 uur is een jongen van 17 jaar uit Rotterdam beschoten. Het slachtoffer bleef ongedeerd. De politie zoekt met meerdere eenheden naar de verdachte. Vermoedelijk ging er een ruzie tussen de twee aan vooraf. Op straat lagen twee hulzen; één van de kogels maakte een gat in een auto. De andere kogel is nog niet gevonden. De politie is een onderzoek gestart.