Meerdere jongeren gewond na nachtelijke vecht- en steekpartij in parkeergarage

Er zijn diverse arrestaties verricht. Een persoon moest zich in het ziekenhuis aan een steekwond laten behandelen. Ook twee andere verdachten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De politie kreeg de melding omstreeks 4.15 uur en ging meteen ter plaatse. Intussen kregen zij de melding dat een personenauto met hoge snelheid uit de parkeergarage was vertrokken, deze werd door de politie achtervolgd. Bij het ziekenhuis stopte de auto, in de auto zat een man met een steekwond. Buiten de parkeergarage, bij een bankgebouw trof de politie een man met een bebloed gezicht aan. Ook hij is aangehouden, maar daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht wegens hoofdletsel. Een derde verdachte is ook na zijn aanhouding naar het ziekenhuis vervoerd wegens letsel. In totaal heeft de politie 9 mannen aangehouden als verdacht van openlijke geweldpleging, Zij zijn in de leeftijd van 17 tot 23 jaar en afkomstig uit Geldrop, Eindhoven, Lieshout, Helmond en Panningen. Zij zijn voor verhoor ingesloten, voor zover zij niet naar het ziekenhuis zijn gebracht. De politie onderzoekt de zaak verder.