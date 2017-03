'Aanhouding Turkse diplomaten mogelijk in strijd met internationaal recht'

Mogelijk is Nederland toch in de fout gegaan bij de aanpak van twee Turkse diplomaten tijdens het ongewenste bezoek van de Turkse minister van familiezaken Fatma Kaya.

Het tweetal werd vorige week meegenomen naar een politiebureau in Rotterdam, waar hun paspoorten zijn ingenomen. Dit hebben zowel Turkse als Nederlandse overheidsbronnen aan de Volkskrant bevestigd. Dit schrijft de krant zaterdag.

Onschendbaarheid diplomaten

Echter volgens het Verdrag van Wenen uit 1961 zijn diplomaten onschendbaar. Volgens Turkije zijn de rechten van de diplomaten geschonden. Het land overweegt Nederland aan te klagen en bijzonder hoogleraar internationaal recht en politiek Geert Jan Knoops denkt dat deze zaak best eens kans zou kunnen maken bij het Internationaal Gerechtshof, aldus de krant. Knoops in de krant: 'Als Nederland niet het boetekleed aantrekt en excuses aanbiedt, dan riskeert het dat Turkije er een rechtszaak van maakt en dan zou Turkije best eens in het gelijk gesteld kunnen worden.' Volgens Knoops is het 'evident dat diplomaten niet zomaar vastgehouden mogen worden op een politiebureau'. 'Ongeacht of ze in een cel zijn gestopt.'

Een Turkse functionaris die niet met naam in de krant genoemd wil worden, reageert: 'De politie wist heel goed wie ze waren. Ze hadden hun diplomatieke passen bij zich, maar zijn toch meegenomen naar het bureau.'Het is niet waar dat ze daar meteen zijn losgelaten, ze zijn twee uur vastgehouden en in eenpersoonscellen gestopt. Hun persoonlijke bezittingen zijn afgepakt, inclusief hun passen en telefoon.'

Geen excuses voor behandeling Turkse minister

Het kabinet gaf eerder al toe dat in de hectiek van zaterdag er ook twee Turkse diplomaten korte tijd zijn vastgehouden. Een woordvoerder van Rutte verklaarde tegenover de krant; ''Dit is gebeurd, omdat voor de politie niet duidelijk was wie zij waren. Toen bleek dat het om diplomaten ging, zijn ze onmiddellijk vrijgelaten.' Er komen volgens de woordvoerder geen excuses richting Turkije voor de behandeling van de Turkse minister Fatma Kaya. Rutte zei hierover: 'Het optreden van zaterdag was ferm en met respect. Daar zullen we nooit excuses voor maken.'