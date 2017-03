Aanrijding met spookrijder op A4 kost twee levens

Om 03.50 uur kreeg de meldkamer van de politie meerdere meldingen over een spookrijder op de A4 ter hoogte van Leiden in de richting van Den Haag. Net voor het Prins Clausplein, bij de splitsing A4/A12 (Leidschendam), zag een vrachtwagenchauffeur uit Den Haag de spookrijder op zich afrijden. De chauffeur stuurde naar de vluchtstrook om de auto te ontwijken. De spookrijder reed daarna frontaal tegen een andere bestuurder. Een van de bestuurders, een 48-jarige vrouw uit Den Haag, raakte hierna de vrachtwagen op de vluchtstrook. Beide bestuurders van de auto’s overleden ter plaatse. Het andere slachtoffer is een 26-jarige man. Het is nog niet duidelijk welke bestuurder de spookrijder was.



De A4 is tussen Rijswijk en het Prins Clausplein enkele uren afgesloten geweest. De politie doet verder onderzoek.