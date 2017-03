Bestuurder vliegt uit de bocht in Exloo

Bij een eenzijdig ongeval op de Oude Dij in Exloo is vrijdagmiddag de bestuurder van personenwagen gewond geraakt.

Door nog onbekende oorzaak raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt in een bocht en raakte vervolgens een boom. Hierna kwam het voertuig in de berm tot stilstand.

De bestuurder is met onbekend letsel naar een ziekenhuis vervoerd. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.