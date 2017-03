10 jaar celstraf geëist voor dodelijke schietpartij voormalige club Sand

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag voor de rechtbank in Amsterdam tegen een 34-jarige man uit Nigeria tien jaar gevangenisstraf geëist voor een fatale schietpartij in Amsterdam. Dit heeft het OM bekendgemaakt.

De schietpartij was tweeënhalf jaar geleden tijdens een feestavond in voormalige Club Sand aan Slauerhofstraat. Daarbij kwam een Ghanese man om het leven. Volgens de officier van justitie is een lange straf gerechtvaardigd: 'Het dodelijk schietincident vond plaats in een druk bezochte uitgaansgelegenheid'.

'Het is een geluk dat niet meer personen het leven hebben gelaten of meer mensen gewond zijn geraakt. Deze zaak illustreert waarom tegen verboden wapenbezit krachtig moet worden opgetreden. Wapenbezit brengt het risico van wapengebruik mee en dat risico heeft zich in deze zaak verwezenlijkt', aldus de officier.

Ruzie op VIP-dek

De aanleiding voor de schietpartij zou een ruzie zijn geweest op het VIP-dek van het feest. Volgens getuigen hadden de verdachte die zich zeer agressief gedroeg en het slachtoffer een heftige woordenwisseling. Daarbij zou het slachtoffer een fles champagne naar de verdachte hebben gegooid.

De officier van justitie acht moord niet bewezen, doodslag wel. Volgens de officier van justitie lijkt het erop dat er geen sprake is van een voorbedachte raad. Het is eerder aannemelijk dat verdachte pas op het allerlaatste moment in een opwelling heeft besloten een schot te lossen.

De verdachte die lange tijd voortvluchtig was, heeft zichzelf in april 2016 via zijn advocaat bij het OM gemeld. Vanaf het moment zit hij vast. De rechtbank doet op donderdag 30 maart uitspraak.