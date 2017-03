Aanhouding na plofkraak in Bodegraven

Omstreeks 04.20 uur werden belden meerdere getuigen over de plofkraak waarbij er enorme knallen werden gehoord. Verdachten zouden zijn weggereden in een donkere auto. Diverse agenten zijn ingezet en hebben in de omgeving gezocht naar de daders en uitgekeken van een verdacht voertuig. Op de A12 ging plotseling een donkere auto er met hoge snelheid vandoor in de richting van Den Haag. Agenten zetten de achtervolging in en op de Pletterijstraat in Den Haag stopte de bestuurder. Hij en een bijrijder stapten uit de auto en renden weg. Na een achtervolging te voet werd de bestuurder aangehouden. De andere inzittende werd niet met aangetroffen. De EOD heeft vanwege de explosie bij de geldautomaat onderzoek gedaan.