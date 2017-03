Na Kok nu ook Balkenende commissaris bij de ING

Was eerst oud-premier Wim Kok (PvdA) commissaris bij ING, is het nu de beurt aan oud-premier Jan Peter Balkenende om commissaris bij de grootste bank van Nederland te worden.

Ook ex-minister Hans Wijers (D66) treedt toe tot de raad en wordt volgend jaar zelfs gepromoveerd tot president-commissaris. Als de aandeelhouders akkoord gaan, zal de benoeming op 8 mei plaatsvinden.

Smeuïg detail rond de benoeming is het feit dat Balkenende in zijn functie als premier in het programma Buitenhof Wim Kok bekritiseerde. Kok ontving toen als ING-commissaris een excessieve beloning van ING. Bij zijn aantreden in 2003 ontving hij 39.000 euro, wat opliep tot 75.000 euro in 2008. In dat jaar moest ING aankloppen bij de overheid voor staatssteun. Dit schrijft de Volkskrant donderdag.

Loonsverhoging en bonus

Vorig jaar leverde een bijbaantje als ING-commissaris zo'n slordige 114.000 euro op als beloning. En president-commissaris Jeroen van der Veer krijgt zelfs 178.000 euro. De vakbonden waren woensdag al hoogst verbaasd over de loonsverhogingen die ING-topman Ralph Hamers vorig jaar kreeg: een basissalaris van 1,66 miljoen (2 procent meer) euro en een bonus van 316 duizend (8 procent meer).

Empathie van een diepvrieskist

Vakbond CNV noemt het in de krant 'een merkwaardig besluit', vooral in het licht van het feit dat de ING bank 2300 banen gaat schrappen. De bond vraag zich af waar 'de menselijke maat is gebleven'. FNV-bestuurder Gerard van Hees zegt tegen de Volkskrant hierover: 'De beslissers bij ING hebben de empathie van een diepvrieskist.'