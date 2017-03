Rutte: het kan wel eens een complexe formatie worden

Ook al heeft de VVD tien zetels verloren, toch wordt de uitslag van de verkiezingen gezien als overwinning. Met name een overwinning op de PVV van Geert Wilders.

Edwin Evers sprak Mark Rutte, de grote winnaar van de verkiezingen in de ochtendshow:'Het was een mooie avond. We hebben een aantal zetels verloren, maar we zijn heel blij dat we de grootste zijn geworden. We zijn trots dat we het vertrouwen krijgen en weer het voortouw mogen nemen,’ aldus Rutte.

Formatie

Mark Rutte verwacht een lastige formatie: 'De formatie kan best wel even duren, het zal niet zo snel zijn als vorige keer'.

De VVD haalt, zoals het er nu naar uitziet, 33 zetels. Om een formatie te kunnen vormen, zijn er minstens drie extra partijen nodig. Volgens diverse politieke kenners zal de VVD zeker met het CDA en D66 in gesprek gaan. Om een meerderheid te krijgen is een vierde partij nodig. Deze partij zou kunnen zijn de Christen Unie en GroenLinks.

Links blok

Roemer van de SP riep gisteren politieke partijen op om ook te kijken naar het meer linkse blok om samen een blok te vormen tegen de rechter vleugel.