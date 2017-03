Bijna 8.4 miljoen binnen op Giro555 voor Slachtoffers Hongersnood

'Vanwege de verkiezingen hebben we voor een langere opbouw van de actie gekozen, maar toch geven veel mensen nu al spontaan. Dat is een enorme opsteker voor onze hulpverleners die oog in oog staan met een ongekende hongercrisis', zegt Farah Karimi, actievoorzitter van Giro555. 'We gaan de komende week iedereen in Nederland oproepen om in actie te komen: bedrijven, scholen, clubs, instellingen, en natuurlijk iedereen die zelf een goed idee heeft voor een actie. We kunnen deze actie samen tot een groot succes maken!'



Op de website van Giro555 is vandaag een nieuw Actieplatform gelanceerd: www.Inactievoor555.nl. Iedereen kan daar zijn of haar actie aanmelden. Dit platform biedt veel nieuwe mogelijkheden, zoals het ontvangen van directe donaties via de eigen actiepagina en het toevoegen van updates met de successen van een actie. Op dit moment zijn al veel kinderen, scholen, clubs en bedrijven in actie voor Giro555. De komende week zal Giro555 bekend maken hoe de Nationale Actie er verder uit zal zien.