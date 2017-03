OM wikkelt aanhoudingen Turkije demonstratie Amsterdam versneld af

Hitlergroet

Daarbij ging het om overtreding van de APV, belediging, openlijk geweld en het brengen van de Hitlergroet met daarbij de woorden: “Sieg Heil”. Vijf personen zijn gedagvaard voor een snelrechtziting. Twee personen hebben een strafbeschikking gekregen.

Verkeer gehinderd door grote groep

Twaalf van de dertien aangehouden mannen maakten deel uit van een groep van ongeveer 250 personen die zich hadden verzameld in Amsterdam-West om te protesteren. De groep zou het verkeer hinderen en met vuurwerk gooien. Ook weigerden ze aanwijzingen van de politie op te volgen.

13 aanhoudingen

De politie heeft in totaal dertien personen aangehouden. Geen van hen zit nog vast. Vier personen hebben zich schuldig gemaakt aan een overtreding van het Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Hun zaak zal worden afgedaan met een boete.

De overige negen zijn gedagvaard, hebben een oproeping gehad of een strafbeschikking gekregen. Vijf van de negen personen worden vervolgd voor belediging van politieambtenaren. Vier van de negen personen worden verdacht van openlijk geweldpleging. Ze zouden voorwerpen naar de politie hebben gegooid.

Van de negen personen zijn er twee minderjarig. Ze zouden of een fles of blikje naar de politie hebben geworpen. Eén van hen is gedagvaard voor de kinderrechter. De ander is opgeroepen voor een Tom-zitting.